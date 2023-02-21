Во вторник, 21 февраля, белорусские депутаты приняли закон о казни для чиновников за госизмену. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

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Закон касается чиновников и военных

Отметим, что Палата представителей – нижняя палата парламента Белорусов. Также существует верхняя палата – Совет Республики. Важно, что принятие этого закона о смертной казни для чиновников и военнослужащих инициировал народный избранник по имени Дубов Александр Васильевич.

Законом предусмотрена возможность применения наказания в виде казни к должностным лицам, занимающим государственные посты, и лиц, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренное статьей 356 Уголовного кодекса (измена государству),

– говорится в официальном сообщении.

Кроме того, там отмечено, что закон устанавливает штраф за преступления против государства в размере от 500 до 50 000 базовых величин (от 73 тысяч до 2,7 миллиона гривен).

Обратите внимание! Беларусь – это единственная страна в Европе, в которой могут применить смертную казнь как высшую меру наказания. Перегнал Лукашенко в этом вопросе даже Путина – в России на законодательном уровне запрещено казнить людей.

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