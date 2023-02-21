Так, у Збройних Силах Литви заявили, що постійно моніторять військову діяльність на території Білорусі.

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Діяльність, що здійснюється на даний час, не впливає на безпекове становище Литви,

– зазначили у пресслужбі ЗС Литви.

Також там закликали обережно ставитися до інформації з "анонімних джерел". Зауважимо, що Литва – країна-член НАТО. У лютому очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що НАТО у разі потреби захищатиме країни Балтії. Прихильність США 5 статті Альянсу є непохитною.

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Білорусь стягує військову техніку: що відомо

У "Беларускі Гаюн" повідомили, вночі 21 лютого чотири колони з технікою вирушили до кордону з Литвою. Телеграм-канали писали, що у бік міста Ошмяни вирушили підрозділи 358 окремого механізованого батальйона 120-ї бригади.

Загалом до кордону відправили понад 70 одиниць військової техніки. Зокрема, йдеться про 35 БМП та 21 вантажівку Урал тощо.

До речі, міноборони Білорусі оголосило про перекидання одного з механізованих підрозділів "з метою навчань", не вказуючи місце перекидання.