Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Смотрите также Есть ли угроза вторжения с Севера, – в МИД Украины сказали, когда возможна опасность

Он также отметил, что ситуация на участке границы с Россией в пределах Черниговской, Сумской и части Харьковской областей – под контролем.

Ситуация также остается полностью контролируемой на тех участках, где врага отбросили – в пределах Черниговской, Сумской и части Харьковской областей,

– сказал он.

У России нет ударной группировки на этом направлении.

Обратите внимание! Верховная Рада приняла законопроект, которым решила усилить границу Украины с Россией и Беларусью. В Украине решили расширить полосу на границе с Россией и Беларусью.

Последние новости о вероятности нового наступления из Беларуси