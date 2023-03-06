Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Він також зазначив, що ситуація на ділянці кордону з Росією, у межах Чернігівської, Сумської й частини Харківської областей, – під контролем.

Ситуація також залишається повністю контрольованою на тих ділянках, де ворога було відкинуто – у межах Чернігівської, Сумської і частини Харківської областей,

– сказав він.

Росія не має ударного угруповання на цьому напрямку.

Зверніть увагу! Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким вирішила посилити кордон України з Росією і Білоруссю. В Україні вирішили розширити смугу на кордоні з Росією і Білоруссю.

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