Олександр Щерба в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що у війні було три поворотних моменти. Причому один з них триває зараз.

Читайте також Білоруські офіцери підтримують війну, але воювати не хочуть, – засновник ініціативи BYPOL

Що відомо про загрозу наступу з Півночі та Білорусі

Посол з особливих доручень МЗС України пояснив, що, на його думку, у війні було три поворотних моменти:

перший, це коли Україна показала, що її не зможуть зламати, і що Росія не переможе в цій війні. Це було, коли росіян відкинули з Київської області та Північної й Центральної України;

другий, коли Україна показала, що здатна перемагати – це був серпень – вересень минулого року, коли був анонсований та реалізований український наступ, проте в Харківській області. За словами посла: "Це була вражаюча операція і наші партнери (та й ми самі!) побачили, що українська армія здатна гнати цю погань з нашої землі, бути справді переможною";

третій зараз, коли Україна має показати, що може не просто перемагати, а саме перемогти.

Щодо третього етапу посол пригадав, що ЗСУ анонсували російський наступ й, що ми його відіб'ємо, а потім – великий український контрнаступ. Саме від його успіху, каже Щирба, від того, наскільки переконливою буде наша перемога в ньому, залежить чи зможемо ми остаточно підірвати дух російських загарбників.

А щодо наступу з Півночі, ми маємо вірити своїй розвідці. А розвідка каже, що зараз достатніх сил для цього нема. Якщо росіяни почнуть передислоковувати ті сили, які зараз тримають за Уралом, ну тоді небезпека з'явиться,

– заявив Олександр Щирба.

Чи можливий наступ з Білорусі