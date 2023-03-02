Александр Щерба в интервью 24 Каналу рассказал, что в войне было три поворотных момента. Причем, один из них продолжается сейчас.

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Что известно об угрозе наступления с Севера и Белоруссии

Посол по особым поручениям МИД Украины пояснил, что, по его мнению, в войне было три поворотных момента:

первый, когда Украина показала, что ее не смогут сломать, и что Россия не победит в этой войне. Это было, когда россиян были отвергнуты из Киевской области и Северной и Центральной Украины;

второй, когда Украина показала, что способна побеждать – это был август – сентябрь прошлого года, когда было анонсировано и реализовано украинское наступление, но в Харьковской области. По словам посла: "Это была поразительная операция и наши партнеры (да и мы сами!) увидели, что украинская армия способна гнать эту дрянь с нашей земли, быть действительно победной";

третий сейчас, когда Украина должна показать, что может не просто побеждать, а победить.

Относительно третьего этапа посол вспомнил, что ВСУ анонсировали российское наступление и, что мы его отразим, а затем – большое украинское контрнаступление. Именно от его успеха, говорит Щирба, от того, насколько убедительной будет наша победа в нем, зависит, сможем ли мы окончательно взорвать дух российских захватчиков.

А что касается наступления с Севера, мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится,

– заявил Александр Щирба.

Возможно ли наступление из Беларуси