Про це в етері телемарафону речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, ударних угруповань окупантів на території Білорусі поки не сформовано.

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Якщо ситуація зміниться, то суспільство дізнається

Юсов запевнив, що станом на 2 лютого загрози нового вторгнення окупантів з території Білорусі немає.

Україна готова до різних сценаріїв. Це не означає, що ми розслаблені щодо білоруського напрямку. Але якщо ситуація зміниться, то про це буде знати суспільство, Сили оборони, українські спецслужби й розвідка. На сьогодні загроза не з Білорусі,

– зазначив речник.

Однак, за його словами, Путін не припиняє спроб втягнути режим Лукашенка у війну проти України. Зокрема, йдеться про участь у наземній операції, але успіху він не досяг.

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