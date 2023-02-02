Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у випадку нового великого наступу, бої почнуться одразу на кордоні, а не так, як було у 2022 році, коли російська армія змогла вільно перетнути кордон.
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Ситуація у 2023 році зовсім протилежна
Військовий експерт відзначив, що цьогоріч Україна більш підготовлена до російського наступу, адже має підготовлену потужну армію та сформовані оборонні рубежі на кордоні.
У нас сформовані війська, у нас сформована територіальна оборона, більшість військових має бойовий досвід. Причому в лютому 2022 року ми зіткнулись з регулярними збройними силами Росії. Це були найбільш підготовлені, а сьогодні це переважно мобілізовані,
– сказав Жданов.
На думку військового експерта, це означає, що якість підготовки росіян набагато нижче, а значить і шансів у російських військ прорвати кордон набагато менше.
Олег Жданов зазначив, що цьогорічний наступ буде відрізнятись від тогорічного тим, що Україна одразу дасть бій на кордоні та не дозволить ворожим військам прорватись в Україну.
Військовий експерт розповів, що додатково буде формуватися територіальна оборона з-поміж місцевих жителів якщо настане кризова ситуація. Водночас Жданов зазначив, що Україна трохи втратила час, бо потрібно було формувати резервну армію.
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Натомість, за словами Жданова, це відмовлялись робити аргументуючи відсутністю озброєння.
Треба було відмобілізовувати та готувати людей до загальновійськового бою, а потім вже, з надходженням озброєння, формувати частини та підрозділи,
– сказав Жданов.
На його думку, зараз постала така необхідність, бо армія виснажена, а тому потребує резервів, щоб проводити ротацію. Особливо це стосується луганського та донецького оперативних напрямків.
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Олег Жданов зазначив, що Україна здатна відбити атаку росіян із півночі та північного сходу при нинішній кількості російських військових, які розміщені на цих напрямках. У випадку, якщо Росія буде вдаватись до додаткових провокацій, Україні потрібно буде підсилювати їх резервами.
Яке має бути співвідношення кількості солдатів
Не секрет, що кількість російських військових переважає кількість українських. В цьому випадку, значну роль відіграє оснащеність української армії.
"Чим більше буде високотехнологічного озброєння, тим менше нам буде потрібно особового складу для знищення ворога на нашій території та переходу в контрнаступ. Залізо проти м'яса завжди перемагало", – сказав Олег Жданов.
Чи встигне приїхати озброєння
Військовий експерт переконаний, що зброя частково встигне приїхати. Посилаючись на транспортне командування армії США, Жданов розповів, що перші одиниці БМП M2 Bradley вже в Україні.
"Частково воно встигне приїхати на територію України. Ми не знаємо розклад сил та чи буде воно використане в оборонній операції, яку організовує Генеральний штаб. Наскільки я розумію, у нас сил і засобів достатньо, але можливе підсилення на окремих ділянках тією технікою, яка буде поступати в Україну", – сказав Жданов.
Росія готує новий наступ
- За даними аналітиків та розвідки, Росія готує новий масштабний наступ на Україну перед цим мобілізувавши кількасот тисяч військових. Це може статися в найближчі тижні або місяці.
- Є різні сценарії, звідки Росія може спробувати наступати. На думку полковника ЗСУ Романа Світана є 3 версії: Донбас, окупований півострів Крим, місто Валуйки на півдні Бєлгородської області.
- Владімір Путін не полишає спроб досягти хоч якихось результатів, а його головною зброєю є власне населення, адже воно, на відміну від техніки, не закінчується.