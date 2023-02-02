Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Михайло Притула. Він припустив, що росіяни можуть розглядати три напрямки для наступу: Північний, Південний та Донецький.

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За словами Притули, росіяни воюють згідно з бойовим статутом піхоти червоної армії 1945 року. За такими статутами вчилися ще деякі російські генерали. Вони розроблені для випадків, коли немає достатньої кількості бронетехніки і потрібно воювати виключно живою силою.

Вони будуть кидати в бій велику кількість живої сили, будуть іти хвилями,

– додав експерт.

Він повідомив, що перша хвиля вибивається приблизно на 90%, тобто в першу хвилю немає сенсу кидати підготовлені чи добре оснащені війська. Туди відправляють щойно мобілізованих, використовують мінімум витрат на утримання та оснащення.

Так було і на початку вересня, коли мобілізовані були негайно відправлені на фронт, аби закрити прогалини, зауважив мовець.

Можливі напрямки наступу

Притула припускає, що один з можливих напрямків наступу буде з боку Білорусі, аби відрізати центральну частину України від західних постачань.

До того ж, підкреслив мовець, для Путіна гостро стоїть питання захисту Криму. Тому окупанти можуть наступати з двох боків: з півдня та півночі. Розв'язувати ці питання російський генштаб буде після того, як матиме чим.

Перекинути при сучасній технічній оснащеності навіть сто тисяч персоналу в будь-яку частину фронту вони можуть за тиждень,

– додав Притула.

Підсилити росіяни можуть Південний та Донецький напрямок, припустив військовий експерт. Малоймовірним він вважає наступ на Харків, через недостатню кількість сил.

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Сил для наступу зараз в Росії нема

Притула наголосив, що нині для масштабного наступу у Росії сил немає. Однак без військової оцінки Путін все одно може прийняти рішення про наступ, яке матиме здебільшого політичне підґрунтя.

Нюанс в тому, що раніше до Путіна не доходила правдива інформація про стан справ, військові генерали займалися здебільшого пропагандистськими діями, які приховували реальну інформацію.

Коли генерали побачили дійсність, вони намагатимуться щось пояснити Путіну, що не можна цього робити. Він буде тупати ногами, звільняти генералів, міняти місцями,

– додав мовець.

Притула переконаний, якщо Путін відступить зараз і самостійно звільнить територію України, збереже Росію та армію в тому вигляді, в якому вона є зараз, то вони наступатимуть знову. Це станеться рано чи пізно, через 10 років, через 20, але станеться.

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