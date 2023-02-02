В інтерв'ю Моравецький зауважив, що Путін переслідує чітку ціль. Йому необхідно бодай якось довести росіянам, що він – довгостроковий гравець. І що він продовжить наступи та не полишатиме спроб захопити Київ.

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Путін усе ще хоче захопити Київ

Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І готуючи всі ці плани, він, напевно, думає, що має атакувати з двох чи трьох різних напрямків,

– наголосив він.

За словами Моравецького, українці повинні бути готові до нового нападу з боку Білорусі. А це означає, що цього разу ворог може оточити Київ ще й з заходу.

Погода грає на руку ворогові

З одного боку відсутність морозів допомагає нам краще справлятися з дефіцитом електроенергії, причиною якого стали масовані ракетні удари. Водночас, підкреслив Моравецький, ґрунт м'який. І ним не зможуть пройти важкі танки й артилерія. А це саме те, що потрібно нам для ефективного контрнаступу.

Тому Путін, ймовірно, захоче почекати, поки висохне весь бруд, болота і не дуже добре підготовлений ґрунт для наступу… З усієї інформації, яку я маю з України, я знаю, що буде ще один наступ росіян, ймовірно, в березні або квітні, і це буде дуже важкий наступ,

– наголосив він.

Польський прем'єр зауважив, що Путін "не лише сповнений ненависті до України". Він зробить все для того, щоб довести своєму народу, що не здається. І один з яскравих способів це зробити, – знову напасти на Київ. І саме таке побоювання є у Моравецького.

Очільник уряду нагадав, що у Кремлі набрали до війська близько 200 – 250 тисяч солдатів. Водночас він додав, що "ресурси Росії дійсно великі, а кишені глибокі". Слід розуміти, що у ворога достатньо боєприпасів, зброї та людського ресурсу, щоб продовжувати цю криваву війну.

Тим часом в українській розвідці озвучили черговий план Путіна. За наявними даними, він прагне за будь-яких умов захопити Донеччину та Луганщину.

Донбас хочуть захопити до березня

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк. У відомстві зауважили, що ворог перекидає свої сили на Схід. Мовиться також про додаткові штурмові групи, а також військову техніку.

Ми помітили, що російсько-окупаційні війська передислокують на Схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку,

– сказав Андрій Черняк.

Водночас він зауважив, що ударних формувань на території Білорусі не зафіксували. Але все одно слід розуміти, що ризики зберігаються. Тож наші військові пильно стежать за ситуацією на прикордонних територіях.