В интервью Моравецкий заметил, что Путин преследует четкую цель. Ему необходимо хоть как-то доказать россиянам, что он – долгосрочный игрок. И что он продолжит наступления и не будет оставлять попыток захватить Киев.

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Путин все еще хочет захватить Киев

Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы оцепить Украину. И готовя все эти планы, он, наверное, думает, что должен атаковать с двух или трех разных направлений,

– подчеркнул он.

По словам Моравецкого, украинцы должны быть готовы к новому нападению со стороны Беларуси. А это значит, что на этот раз враг может окружить Киев еще и с запада.

Погода играет на руку врагу

С одной стороны, отсутствие морозов помогает нам лучше справляться с дефицитом электроэнергии, причиной которого стали массированные ракетные удары. В то же время, подчеркнул Моравецкий, почва мягкая. И по ней не смогут пройти тяжелые танки и артиллерия. А это именно то, что нужно нам для эффективного контрнаступления.

Поэтому Путин, вероятно, захочет подождать, пока высохнет вся грязь, болота и не очень хорошо подготовленная почва для наступления... Из всей информации, которая у меня есть из Украины, я знаю, что будет еще одно наступление россиян, вероятно, в марте или апреле, и это будет очень тяжелое наступление,

– подчеркнул он.

Польский премьер отметил, что Путин "не только полон ненависти к Украине". Он сделает все для того, чтобы доказать своему народу, что не сдается. И один из ярких способов это сделать – снова напасть на Киев. И именно такое опасение есть у Моравецкого.

Глава правительства напомнил, что в Кремле набрали в армию около 200 – 250 тысяч солдат. В то же время он добавил, что "ресурсы России действительно большие, а карманы глубокие". Следует понимать, что у врага достаточно боеприпасов, оружия и человеческого ресурса для продолжения этой кровавой войны.

Тем временем, в украинской разведке озвучили очередной план Путина. По имеющимся данным, он стремится при любых условиях захватить Донетчину и Луганщину.

Донбасс хотят захватить до марта

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк. В ведомстве отметили, что враг перебрасывает свои силы на Восток. Речь также о дополнительных штурмовых группах, а также военной технике.

Мы заметили, что российско-оккупационные войска передислоцируют на Восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику,

– сказал Андрей Черняк.

В то же время, он отметил, что ударных формирований на территории Беларуси не зафиксировали. Но все равно следует понимать, что риски сохраняются. Поэтому наши военные внимательно следят за ситуацией на приграничных территориях.