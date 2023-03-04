Детали законопроекта в эфире телемарафона объяснил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет 24 Канал. По его словам, этим проектом закона, который приняла Рада, вносятся изменения в 15 законов Украины.

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На границе с Россией и Белоруссией будет действовать специальный режим использования земель

"В первую очередь это направлено на усиление состоятельности Госпогранслужбы и в целом укрепление нашей границы", – сказал Демченко.

Он отметил, что была определена полоса на границе, где будет действовать специальный режим использования земель.

Если на всех участках границы со странами ЕС и Молдовой эта полоса местности 30 – 50 метров, то на направлении границы с Беларусью и Россией эта пограничная полоса будет составлять до 2 километров,

– заявил Демченко.

Спикер ГПСУ пояснил, что на этих участках пограничной полосы должны проходить все инженерно-фортификационные работы для укрепления этих направлений.

"Земли в любой собственности, где они находятся, должны быть переданы военным частям ГПСУ для того, чтобы эти работы проводились, чтобы укрепить направление границы с Россией и Беларусью", – резюмировал он.

Украина усиливает границу с Россией и Беларусью