Детали законопроекта в эфире телемарафона объяснил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет 24 Канал. По его словам, этим проектом закона, который приняла Рада, вносятся изменения в 15 законов Украины.
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На границе с Россией и Белоруссией будет действовать специальный режим использования земель
"В первую очередь это направлено на усиление состоятельности Госпогранслужбы и в целом укрепление нашей границы", – сказал Демченко.
Он отметил, что была определена полоса на границе, где будет действовать специальный режим использования земель.
Если на всех участках границы со странами ЕС и Молдовой эта полоса местности 30 – 50 метров, то на направлении границы с Беларусью и Россией эта пограничная полоса будет составлять до 2 километров,
– заявил Демченко.
Спикер ГПСУ пояснил, что на этих участках пограничной полосы должны проходить все инженерно-фортификационные работы для укрепления этих направлений.
"Земли в любой собственности, где они находятся, должны быть переданы военным частям ГПСУ для того, чтобы эти работы проводились, чтобы укрепить направление границы с Россией и Беларусью", – резюмировал он.
Украина усиливает границу с Россией и Беларусью
- Россия постоянно пытается держать украинцев в напряжении, проводя "учения" в Беларуси. Оккупанты используют угрозу вторжения с Севера, чтобы отвлекать внимание наших войск, находящихся на других направлениях.
- В настоящее время украинские военные и официальные лица утверждают, что угрозы наступления с Севера нет. В частности, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что нельзя отвергать какие-либо варианты развития событий.
- Однако, по ее словам, под большим вопросом есть ли действительно захватчики мощности для открытия нового фронта. Она отметила, что это, скорее всего, гипотетические угрозы, вероятные при определенном перечне обстоятельств.
- По данным Генштаба ВСУ, на утро 4 марта, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В частности, наступательных группировок противника не обнаружено.