Командование украинской армии осознает все риски наличия общей границы с Россией и Беларусью и расширяет минное поле на стратегической полосе, чтобы дать отпор врагу, если тот решит повторно наступать. В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк назвала эти угрозы гипотетическими. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Стоит ли бояться повторного вторжения

По словам спикера, конечно, не стоит исключать какие-либо варианты развития событий. Однако под большим вопросом, действительно ли захватчики имеют мощности для открытия нового фронта.

С военной точки зрения мы можем учитывать любые угрозы на этих направлениях, но насколько они реальны… Это скорее гипотетические угрозы. Они вероятны при определенном перечне обстоятельств, но, скорее всего, они не реализуются,

– подчеркнула она.

Кроме того, спикер отметила, что для того, чтобы открывать фронт, нужно иметь дополнительную поддержку. У России ее просто нет благодаря санкциям и блокаде, которые организовал Запад.

Какая ситуация на фронте: сколько оккупантов потеряла Россия

Самым горячим участком по всей линии фронта остается Донецкая и Луганская области. Россия консолидирует усилия для того, чтобы продвинуться на этих направлениях, однако Вооруженные Силы держат оборону.

Собственно, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 27 февраля констатировал, что россияне начали полномасштабное наступление на Луганскую область. Активные боевые действия продолжаются возле Белогоровки, в направлении Сватово – Купянск и в районе Кременной.

Однако вряд ли врагу удастся достичь поставленных целей, ведь украинская армия на протяжении последних месяцев демонстрирует мощь и несокрушимость. К слову, по состоянию на 27 февраля на концерт к Кобзону отправилось 148 690 оккупантов. Только за минувшие сутки – 560 человек.



Потери врага за год широкомасштабной войны / Картинка 24 Канала (данные по состоянию на 24.02.23)