Командування української армії усвідомлює всі ризики наявності спільного кордону з Росією і Білорусією та розширює мінне поле на стратегічній смузі заради того, аби дати відсіч ворогові, якщо той вирішить повторно наступати. Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк назвала ці загрози гіпотетичними. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Чи варто боятися повторного вторгнення

За словами спікерки, звісно, не варто відкидати будь-які варіанти розвитку подій. Однак під великим питанням те, чи справді загарбники мають потужності для відкриття нового фронту.

З військової точки зору ми можемо враховувати будь-які загрози на цих напрямках, але наскільки вони реальні… Це скоріше гіпотетичні загрози. Вони імовірні за певного переліку обставин, але, скоріш за все, вони не реалізуються,

– наголосила вона.

Окрім того, речниця зауважила, що для того, аби відкривати фронт, потрібно мати додаткову підтримку. Росія нею просто-таки не володіє завдяки санкціям та блокаді, які організував Захід.

Яка ситуація на фронті: скільки окупантів втратила Росія

Найгарячішою ділянкою на усій лінії фронту залишається Донеччина та Луганщина. Росія консолідує зусилля заради того, аби просунутись на цих напрямках, однак Збройні Сили тримають оборону.

Власне, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай 27 лютого констатував, що росіяни почали повномасштабний наступ на Луганську область. Активні бойові дії тривають біля Білогорівки, на напрямку Сватове – Куп'янськ і в районі Кремінної.

Однак навряд ворогові вдасться досягнути поставлених цілей, адже українська армія упродовж останніх місяців демонструє неабияку міць та незламність. До речі, станом на 27 лютого на концерт Кобзона відправилось 148 690 окупантів. Лише за минулу добу – 560 осіб.



Втрати ворога за рік широкомасштабної війни / Картинка 24 Каналу (дані станом на 24.02.23)