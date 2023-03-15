Троллинг продолжается: на границе с Беларусью украинцы прицепили ее правильный флаг
Украинские пограничники не только знают, как давать порки российским захватчикам, они также обладают невероятным чувством юмора. Собственно, потому и неудивительно, что на границе между нашим государством и Беларусью развевался бело-красно-белый флаг.
Во вторник, 14 марта, анонимные телеграм-каналы сообщили, что флаг Свободной Беларуси вывесили украинские пограничники вблизи пропускного пункта из соседним диктаторским государством Лукашенко. Об этом сообщает 24 Канал.
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Троллингу нет предела
Следует сказать, что бело-красно-белый флаг Свободной Беларуси президент Лукашенко запретил использовать в любом виде. Поэтому и очень остроумно, что представители Государственной пограничной службы Украины решили повесить его на границе с Беларусью вместе с украинским флагом.
Представители ГНСУ идут цеплять бело-красно-белый флаг на границе с Беларусью: смотрите видео с телеграм-каналов
Флаг свободной Беларуси на границе / Изображение из телеграм-каналов
Что нужно знать о бело-красно-белом флагеСтоит сказать, что флаг таких цветов был государственным до 1995 года в Беларуси. Также в 1918 году его использовали власти Белорусской Народной Республики, когда Российская Империя распалась, и протестующие во время митингов против режима Лукашенко в 2020 и 2021 годах.
Вероятно, происхождение этого флага связано с Грюнвальдской битвой Великого княжества Литовского против иностранных захватчиков в начале XV века. Тогда полководец поднял окровавленное красным цветом белое полотно и вместе с ним привел свое войско к победе.
Источник: Википедия
Пугало "Валера"
- Следует упомянуть у этой теме, что не так давно, 12 марта, на белорусско-украинской границе люди заметили чучело, которое назвали "Валерой".
- Заметим, что оно изрядно "напугало" прихвостней режима Лукашенко, поэтому они начали обвинять Украину в якобы в психологическом давлении. Впоследствии сеть взорвалась мемами из-за этого.
Также напоследок отметим, что уже больше полугода не утихают разговоры о том, что Россия может начать еще одно наступление с территории Беларуси. Не так давно спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко констатировал, что такое развитие событий очень маловероятно, однако наше государство должно быть готово ко всем угрозам.