Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, угроза вторжения со стороны Беларуси низкая, однако наше государство должно быть готово ко всем угрозам.

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Врага нельзя недооценивать

Андрей Демченко рассказал, что в Белоруссии сейчас находятся 10 тысяч российских военных. оккупанты периодически проводят ротацию и подготовленных захватчиков отправляют на Восток для усиления вражеских войск.

Никакого перемещения войск или техники в непосредственной близости от украинской границы на территории Беларуси не наблюдается. Однако спикер Госпогранслужбы отметил, что врага нельзя недооценивать, поэтому наша страна должна быть готова ко всем угрозам. Демченко подчеркнул, что украинские пограничники контролируют ситуацию на границе.

На границе продолжаются работы по укреплению обороны. В случае возможной атаки все подразделения, охраняющие государственные границы, готовы к обороне.

Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Поэтому продолжаем укреплять нашу линию государственной границы для того, чтобы все Силы обороны, которые находятся на этом направлении, а это подразделения ГПСУ, ВСУ и Национальной гвардии, имели все возможности отразить атаку, если таковая произойдет,

– подчеркнул Демченко.

Тем временем белорусских пограничников пугает "Валера"

На украинско-белорусской границе 12 марта пограничники северного соседа заметили "манекена Валеру", повешенного "в форме российской армии". Они назвали это "психологическим давлением" со стороны Украины и сделали об этом целый пропагандистский сюжет. Однако в ГПСУ отреагировали на этот пропагандистский цирк достаточно лаконично, мол, украинские пограничники не угрожают, а предупреждают.

В свою очередь белорусские пограничники решили "отомстить". На огромных плакатах на украинском языке они заявили, что "помогут найти Украине настоящих окупантов", намекая на США. То есть страна-террорист, которая, в том числе посредством атак с их территории уничтожает украинские города и села – не оккупант. На еще одном баннере они изобразили фотографии Второй мировой и надпись "Беларусь помнит".

"Валера" вызвал бурную реакцию пользователей сети. Лучшие шутки и мемы об этом мы собрали в одном материале.