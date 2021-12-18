Працювали максимально жорстко щодо всіх, – активіст про побиття "Беркутом" на Майдані

Віталій Кузьменко розповів, що 30 листопада 2013 року на Майдані силовики жорстоко били всіх активістів. Йому теж дісталося – були травми голови та зламаний лікоть.

Про те, як силовики жорстоко били активістів під час Євромайдану в інтерв'ю 24 каналу в межах проєкту "Барикади Гідності" розповів тоді координатор студентів "Київського університету імені Бориса Грінченка", а тапер розвідник Віталій Кузьменко.

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"Беркут" бив всіх без розбору

Чоловік пригадав ранній ранок 30 листопада, коли активістів оточили сотні працівників "Беркуту" та внутрішніх військ.

Вони (силовики – 24 канал) взяли нас у кільце і методично, зачищаючи Майдан, працювали максимально жорстко по всіх,

– пригадав Кузьменко.

Силовики били всіх, не аналізуючи, чи там молоді, чи старі, чи дівчата. Розвідник наголосив, що після цього вимоги революції змінилися: "І ми вже говоримо про Революцію Гідності, а не про Євромайдан".

Тоді в активіста виникло побоювання: чи не прокинеться Україна наступного дня "у Білорусі з тоталітарним режимом". Однак ранок 30 листопада та марш 1 грудня засвідчили, що українці не готові жити в такій країні.

Чоловік і сам постраждав від "Беркуту"

Віталія Кузьменка побили біля монумента Незалежності. Він зазначив, що не міг чинити опору, навіть якби й хотів. "Переді мною була шеренга екіпірованого "Беркуту", який методично бив всіх перед собою", – пояснив учасник Революції Гідності.

В автозаку активісти провели ще декілька годин на подвір'ї Шевченківського РУВС, хоча у ньому були хлопці та дівчата з переломами та з тяжкими травмами. Лише потім почали надавати медичну допомогу.

У мене був зламаний лікоть, були травми голови. Довелося ще кілька тижнів перебувати в лікарні для того, щоб мінімально відновитися,

– додав Кузьменко.

За його словами, лікарня швидкої допомоги фактично стала місцем, куди привозили всіх, хто отримував травми під час Майдану. Медичний персонал був достатньо наляканий, бо вони не розуміли як їм діяти.

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