Работали максимально жестко в отношении всех, – активист об избиении "Беркутом" на Майдане

Виталий Кузьменко рассказал, что 30 ноября 2013 года на Майдане силовики жестоко избивали всех активистов. Ему тоже досталось – были травмы головы и сломанный локоть.

О том, как силовики жестоко избивали активистов во время Евромайдана, в интервью 24 каналу в рамках проекта "Баррикады Достоинства" рассказал тогда координатор студентов "Киевского университета имени Бориса Гринченко", а теперь разведчик Виталий Кузьменко.

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"Беркут" бил всех без разбора

Мужчина вспомнил раннее утро 30 ноября, когда активистов окружили сотни работников "Беркута" и внутренних войск.

Они (силовики – 24 канал) взяли нас в кольцо и методично, зачищая Майдан, работали максимально жестко по всем,

– вспомнил Кузьменко.

Силовики били всех, не анализируя, там молодые или старые, или девушки. Разведчик отметил, что после этого требования революции изменились: "И мы уже говорим о Революции Достоинства, а не про Евромайдан".

Тогда у активиста возникло опасение: не проснется ли Украина на следующий день "в Беларуси с тоталитарным режимом". Однако утро 30 ноября и марш 1 декабря показали, что украинцы не готовы жить в такой стране.

Мужчина и сам пострадал от "Беркута"

Виталия Кузьменко избили возле монумента Независимости. Он отметил, что не мог оказать сопротивление, даже если бы и хотел. "Передо мной была шеренга экипированного "Беркута", который методично бил всех перед собой", – объяснил участник Революции Достоинства.

В автозаке активисты провели еще несколько часов во дворе Шевченковского РУВД, хотя в нем были ребята с переломами и тяжелыми травмами. Только потом начали оказывать медицинскую помощь.

У меня был сломан локоть, были травмы головы. Пришлось еще несколько недель находиться в больнице для того, чтобы минимально восстановиться,

– добавил Кузьменко.

По его словам, больница скорой помощи фактически стала местом, куда привозили всех, кто получал травмы во время Майдана. Медицинский персонал был достаточно напуган, потому что они не понимали как им действовать.

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