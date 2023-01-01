"Путін приймав таблетки": розвідники пояснили рішення глави Кремля розпочати війну

Експерти досі сперечаються про те, що змусило Путіна розпочати повномасштабну війну проти нашої держави. Данські розвідки припускають, що на це рішення кремлівського диктатора могли вплинути гормональні таблетки, які викликали манію величі у президента ворожої держави.

Засобами масової інформації уже не перший рік поширюють чутки про те, що президент Росії має цілий букет хвороб – зокрема, онкологію. На цьому світі Владіміра Путіна тримають лише "чарівні таблетки", однак зі слів очільника розвідки Данії Йоакіма зрозуміло, що пігулки мають побічні дії. Скажімо, погано впливають на роботу мізків.

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У глави Росії, ймовірно, манія величі

Як повідомив Йоакім, таблетки викликали у президента терористичної держави манію величі. Він не може стверджувати на 100%, що це стало причиною початку війни, однак, найімовірніше, – так і є.

Ілюзія величі є одним із відомих побічних ефектів гормонального лікування, яке він (Путін – 24 Канал) приймав. Я не можу сказати точно, але я думаю, що це вплинуло на його рішення, коли він розпочав війну в Україні,

– сказав Йоакім.

Що таке манія величі Це психопатологічний стан людини, для якого характерні ілюзорні фантазії щодо наявності надзвичайної сили, всемогутності, а також – завищена самооцінка. Цим терміном, окрім того, називають людей, які є самозакоханими.

Джерело: Вікіпедія

Йоакім очолює групу аналізу Росії в Службі оборонної розвідки Данії. З міркувань безпеки йому заборонено публікувати фотографії чи називати своє прізвище.

Варто зазначити – експерт переконаний, що поки загрози для життя російського диктатора немає. Водночас хронічні болі після лікування раку досі можуть бути в Путіна. Це, власне, пояснює те, що інколи президент рефлекторно хапається за стіл, аби полегшити біль.

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Про хвороби Путіна говорив навіть Буданов

До цієї теми нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у травні говорив, що у Путіна – рак. Окрім того, кремлівський диктатор має ще декілька захворювань, які заважають йому адекватно жити. Водночас Буданов зазначив, що у Росії повільно розпочинається рух в напрямку повалення теперішнього режиму.

Слід сказати, що від цієї заяви минуло достатньо багато часу, а Путін – досі президент. Однак втрачати віру у те, що прогноз Буданова таки справдиться, поки не варто.



Як здійснювались передбачення Буданова / Картинка 24 Каналу