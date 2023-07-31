Що таке "правило двох стін" і як воно може врятувати життя під час ворожої атаки

Щодня росіяни атакують Україну ракетами та дронами. Часто у людей немає можливості ходити в укриття або просто немає часу, якщо ми говоримо про прифронтові чи прикордонні регіони. Тому в цьому випадку життя українців часто рятує правило двох стін.

Правила безпеки під час ракетних обстрілів нагадує 24 Канал. Про те, що таке правило двох та як воно може врятувати вам життя – читайте далі.

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Що таке правило двох стін

Якщо просто, то правило двох стін – це принцип, за яким потрібно сховатися так, щоб між вами та відкритим простором було щонайменше 2 стіни. Під час ракетних чи інших атак це працює наступним чином – влучання боєприпасу чи ракети може зруйнувати зовнішню стіну, а уламки летітимуть в другу стіну. Відповідно, сховавшись за нею, ви можете зберегти собі життя та здоров'я.

Це правило надзвичайно важливе для тих, хто не має можливості піти в укриття – воно надто далеко або просто не вистачає часу. Наприклад, ;жителі Харкова, Сум, Запоріжжя, Краматорська, Херсона та прилеглих населених пунктів часто чують сигнали тривоги вже після звуків вибухів, тому правило двох стін – найкращий у такій ситуації варіант.

Відповідно до цього правила, ви можете сховатися у ванній кімнаті, коридорі чи у вбиральні.

Які нюанси варто пам'ятати

Важливим нюансом у правилі двох стін є те, що воно працює як у горизонтальному напрямку, так і вертикальному. Тобто якщо ви живете на останньому поверсі будинку, то ви не зможете заховатися там за таким принципом і в такому випадку краще спуститися на нижчі поверхи будинку, а найкраще – на перший.

Реагуйте на всі сигнали тривог, і якщо немає можливості спуститися в укриття, то використовуйте правило двох стін. Крім того, дбайте про інформаційну безпеку та не публікуйте під час тривоги нічого, що може допомогти ворогу – як працює ППО, куди влучили ракета чи дрон тощо.