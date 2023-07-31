Что такое "правило двух стен" и как оно может спасти жизнь во время вражеской атаки

Каждый день россияне атакуют Украину ракетами и дронами. Часто у людей нет возможности ходить в укрытие или просто нет времени, если мы говорим о прифронтовых или приграничных регионах. Поэтому в этом случае жизнь украинцев часто спасает правило двух стен.

Правила безопасности при ракетных обстрелах напоминает 24 Канал. О том, что такое правило двух и как оно может спасти вам жизнь, читайте дальше.

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Что такое правило двух стен

Если просто, то правило двух стен – это принцип, за которым нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было не менее 2 стен. Во время ракетных или других атак это работает следующим образом – попадание боеприпаса или ракеты может разрушить внешнюю стену, а обломки будут лететь во вторую стену. Соответственно, укрывшись за ней, вы можете сохранить себе жизнь и здоровье.

Это правило чрезвычайно важно для тех, кто не имеет возможности уйти в укрытие – слишком далеко или просто не хватает времени. К примеру, жители Харькова, Сум, Запорожья, Краматорска, Херсона и близлежащих населенных пунктов часто слышат сигналы тревоги уже после звуков взрывов, поэтому правило двух стен – лучший в такой ситуации вариант.

Согласно этому правилу, вы можете спрятаться в ванной комнате, коридоре или туалете.

Какие нюансы следует помнить

Важным нюансом в правиле двух стенок является то, что оно работает как в горизонтальном направлении, так и вертикальном. То есть если вы живете на последнем этаже дома, то вы не сможете спрятаться там по такому принципу и в таком случае лучше спуститься на более низкие этажи дома, а лучше всего – на первый.

Реагируйте на все сигналы тревог и если нет возможности спуститься в укрытие, используйте правило двух стен. Кроме того, заботьтесь об информационной безопасности и не публикуйте во время тревоги ничего, что может помочь врагу – как работает ПВО, куда попали ракета или дрон.