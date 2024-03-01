Представники ХАМАС приїхали в Росію: яка мета раптового візиту

Низка терористичних організацій, зокрема ХАМАС та "Ісламський джихад" приїхали до Росії. Країна-агресор продовжує пхати носа не у свої справи й провокувати збройні конфлікти у світі.

Для чого з'їхалися терористи, про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Палестинці завжди ставили на кульгаву кобилу, яка приходила на перегонах остання. Можливо, й добре, що зараз вони ухопилися за Росію, адже країна-агресор – це андердог, невдаха.

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Терористам комфортніше домовлятися з Москвою

Як наголосив ізраїльський журналіст, якщо палестинці хочуть здійснити прорив щодо своєї національної ідеї, то, звісно, їм потрібно було домовлятися із Заходом, а не з Кремлем. Проте, мабуть, з Росією їм комфортніше.

Всі "політичні сили", які приїхали до Москви, насправді – терористичні організації. Хто й коли востаннє їх обирав? Це терористи, вплив яких вимірюється кількістю ракет й майстерень з виробництва вибухівки,

– мовив Зільбер.

До слова, у міністерстві зовнішніх справ Росії стверджують, що мета зустрічі – "допомогти різним палестинським силам домовитися про об'єднання своїх лав у політичному сенсі".

Що задумали палестинці

Зараз палестинці вдають якийсь політичний процес. Так зване керівництво Палестини пішло у відставку, а потім нібито прийде керівництво "технократів", яке буде готове взяти владу в Секторі Гази, але Ізраїль повинен вивезти звідти свої війська.

Готують ширму, щоб сховати ХАМАС й дати можливість бойовикам зберегтися. Я сподіваюся, що цього разу Ізраїль на це не поведеться, а американці зрозуміють, що це маячня,

– додав ізраїльський журналіст.

За його словами, палестинці погано розуміють нинішню розстановку сил. Вони думають, що Росія все ще член Радбезу ООН й має вплив на ситуацію у світі. Однак це не так й країна-агресор втратила вплив на Ізраїль.

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