Ряд террористических организаций, в частности ХАМАС и "Исламский джихад" приехали в Россию. Страна-агрессор продолжает совать нос не в свои дела и провоцировать вооруженные конфликты в мире.

Для чего съехались террористы, об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. Палестинцы всегда ставили на хромую кобылу, которая приходила на скачках последней. Возможно, и хорошо, что сейчас они ухватились за Россию, ведь страна-агрессор – это андердог, неудачник.

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Террористам комфортнее договариваться с Москвой

Как отметил израильский журналист, если палестинцы хотят осуществить прорыв своей национальной идее, то, конечно, им нужно было договариваться с Западом, а не с Кремлем. Однако, видимо, с Россией им комфортнее.

Все "политические силы", которые приехали в Москву, на самом деле – террористические организации. Кто и когда в последний раз их избирал? Это террористы, влияние которых измеряется количеством ракет и мастерских по производству взрывчатки,

– сказал Зильбер.

К слову, в министерстве иностранных дел России утверждают, что цель встречи – "помочь различным палестинским силам договориться об объединении своих рядов в политическом смысле".

Что задумали палестинцы

Сейчас палестинцы делают вид какого-то политического процесса. Так называемое руководство Палестины ушло в отставку, а потом якобы придет руководство "технократов", которое будет готово взять власть в Секторе Газа, но Израиль должен вывезти оттуда свои войска.

Готовят ширму, чтобы спрятать ХАМАС и дать возможность боевикам сохраниться. Я надеюсь, что на этот раз Израиль на это не поведется, а американцы поймут, что это бред,

– добавил израильский журналист.

По его словам, палестинцы плохо понимают нынешнюю расстановку сил. Они думают, что Россия все еще член Совбеза ООН и имеет влияние на ситуацию в мире. Однако это не так и страна-агрессор потеряла влияние на Израиль.

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