Прем'єр Вірменії демонстративно відмовився підписати ключові рішення на зустрічі ОДКБ

Під час чергового саміту ОДКБ планували підписати проєкт декларації про допомогу Вірменії. Однак прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян відмовився це робити.

Саміт відбувся 23 листопада в Єревані. На відміну від саміту "Великої двадцятки", туди приїхав кремлівський диктатор Владімір Путін.

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Пашинян відмовився підписувати проєкт декларації про допомогу Вірменії

Пашинян не став підписувати проєкт "Декларації Ради колективної безпеки ОДКБ та про спільні заходи щодо надання допомоги Республіці Вірменія".

Відсутність з боку ОДКБ чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезгаданого рішення може означати не лише відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань, а й інтерпретуватися Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії,

– заявив прем'єр.

За його словами, це суперечить не лише букві, а й духу та змісту основних документів ОДКБ. Пашинян заявив, що проєкт декларації недостатньо доопрацьований, тому він не готовий "в цьому вигляді підписати ці документи".

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко розповів, що Вірменія запропонувала в підсумковий документ 2 правки. Однак члени організації не стали "в них заглиблюватися" та приймати.

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Прем'єр Вірменії розкритикував ОДКБ

Варто зауважити, що Пашинян дозволив собі самостійно завершити саміт. На відео, яке з'явилося у мережі, видно, що Лукашенко та Путін не очікували такого зухвальства та неповаги. Схоже, ОДКБ таки приречена розвалитися.

У своїй вітальній промові на засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ Пашинян вкотре розкритикував діяльність цієї військової структури. Він наголосив, що організація не підтримала Вірменію. Своєю чергою, його країна підтримала Казахстан, що дозволило Астані уникнути внутрішньодержавного хаосу.

"Протягом двох років держава-член ОДКБ, як мінімум, тричі зазнавала нападів з боку Азербайджану, і фактично досі ми не отримали жодної реакції від ОДКБ щодо агресії Азербайджану, що є великим ударом по іміджу ОДКБ", – заявив прем'єр-міністр.

Пашинян вважає це найбільшим провалом організації. Після кровопролитних боїв на вірменсько-азербайджанському кордоні 13 – 14 вересня Єреван офіційно звернувся за військовою допомогою до Росії, ОДКБ та Ради Безпеки ООН.

ОДКБ з метою оцінки ситуації скерувала до Вірменії місію. Питання допомоги нібито наразі обговорюється. Також Єреван очікує від організації адресної політичної оцінки окупації вірменських територій.

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Членами Організації договору про колективну безпеку є Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Щоб стати членом ОДКБ, країні не потрібно відповідати демократичним критеріям і мати реформовані економіку та судову систему. Російська влада намагається подати цю організацію як реальну альтернативу НАТО і всіма силами домагається збільшення ваги ОДКБ у системі міжнародних відносин.