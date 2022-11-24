Премьер Армении демонстративно отказался подписать ключевые решения на встрече ОДКБ

В ходе очередного саммита ОДКБ планировали подписать проект декларации о помощи Армении. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян отказался это делать.

Саммит состоялся 23 ноября в Ереване. В отличие от саммита "Большой двадцатки", туда приехал кремлевский диктатор Владимир Путин.

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Пашинян отказался подписывать проект декларации о помощи Армении

Пашинян не стал подписывать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и об общих мерах по оказанию помощи Республике Армения".

Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении,

– заявил премьер.

По его словам, это противоречит не только букве, но и духу и содержанию основных документов ОДКБ. Пашинян заявил, что проект декларации недостаточно доработан, потому он не готов "в этом виде подписать эти документы".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Армения предложила к итоговому документу 2 поправки. Однако члены организации не стали "в них углубляться" и принимать.

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Премьер Армении подверг критике ОДКБ

Следует заметить, что Пашинян позволил себе самостоятельно завершить саммит. На видео, появившемся в сети, видно, что Лукашенко и Путин не ожидали такой дерзости и неуважения. Похоже, ОДКБ все же обречена развалиться.

В своей приветственной речи на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ Пашинян в очередной раз подверг критике деятельность этой военной структуры. Он подчеркнул, что организация не поддержала Армению. В свою очередь, его страна поддержала Казахстан, что позволило Астане избежать внутригосударственного хаоса.

"В течение двух лет государство-член ОДКБ, как минимум, трижды подвергалось нападениям со стороны Азербайджана, и фактически до сих пор мы не получили никакой реакции от ОДКБ относительно агрессии Азербайджана, что является большим ударом по имиджу ОДКБ", – заявил премьер-министр.

Пашинян считает это самым большим провалом организации. После кровопролитных боев на армянско-азербайджанской границе 13 – 14 сентября Ереван официально обратился за военной помощью к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН.

ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию. Вопрос помощи пока якобы обсуждается. Также Ереван ждет от организации адресной политической оценки оккупации армянских территорий.

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Членами Организации договора о коллективной безопасности являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Чтобы стать членом ОДКБ, стране не нужно удовлетворять демократические критерии и иметь реформированные экономику и судебную систему. Российские власти пытаются представить эту организацию как реальную альтернативу НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса ОДКБ в системе международных отношений.