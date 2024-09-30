Займав жорстку позицію щодо Росії: йде у відставку прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда у вівторок, 1 жовтня, піде у відставку. Політик займав жорстку позицію щодо Росії.

Його місце посяде Сігеру Ішібі, який планує призначити позачергові вибори на 27 жовтня. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Що відомо про політичну діяльність Фуміо Кішіди

Кішіда був прем'єр-міністром Японії три роки. Увесь цей час його рейтинги були нестабільними через корупційні скандали. Зрештою саме через них він покинув посаду.

У Японії його вважали "лідером без бачення", але йому вдалося завоювати повагу за межами Японії, особливо, у США. Причина – рішучі зміни в японській політиці оборони та безпеки та жорсткіша позиція проти Росії та Китаю.

За ці роки Японія поглибила зв'язки також з Австралією, Великою Британією, Філіппінами. А покращення політичних відносин із Південною Кореєю стало одним зі знакових дипломатичних успіхів Кішіди.

Одразу після вступу на посаду в жовтні 2021 року Кішіда прийняв декілька важливих рішень для Японії, зокрема, щодо ядерної енергії та армії. Зокрема, у грудні 2022 року його уряд затвердив стратегію безпеки та оборони, якою передбачалося значне нарощування військової потужності країни.

Кішіда часто повторював, що "сьогоднішня Україна завтра може стати Східною Азією", порівнюючи агресію Росії зі зростаючою самовпевненістю Китаю. На цьому тлі він приєднався до санкцій проти Росії та висловлював підтримку Україні.

Що стало причиною відставки Фуміо Кішіди

Політик очолював меншу фракцію в правлячій коаліції, а тому намагався не стикатися і не сперечатися із членами потужної консервативної групи ліберал-демократів, яку раніше очолював вбитий у 2022 році прем'єр-міністр Сіндзо Абе.

"Розслідування вбивства Абе призвело до викриття багаторічних зв'язків ліберал-демократів із Церквою об'єднання Південної Кореї. За цим послідував більш руйнівний корупційний скандал із залученням понад 80 законодавців від ЛДП, знову ж таки в основному з фракції Абе, за участю нелегальних фондів", – додає видання.

Кішіда вів внутрішні розслідування, а згодом взявся за реформування та зміцнення законів про фінансування політсил, втім, опозиція та суспільство вважали це недостатнім.

Через обурення виборців, скандали, програші на декількох місцевих виборах у 2024 році з'явилися заклики змінити провідних політиків партії.

Попри усе, передбачають, що Кішіда після завершення свого прем'єрства зможе стати впливовим лідером за лаштунками.