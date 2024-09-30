Занимал жесткую позицию в отношении России: уходит в отставку премьер-министр Японии Фумио Кишида

Премьер-министр Японии Фумио Кишида во вторник, 1 октября, уйдет в отставку. Политик занимал жесткую позицию в отношении России.

Его место займет Сигеру Ишиби, который планирует назначить внеочередные выборы на 27 октября. Об этом сообщает "Голос Америки".

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Что известно о политической деятельности Фумио Кишиды

Кишида был премьер-министром Японии три года. Все это время его рейтинги были нестабильными из-за коррупционных скандалов. В конце концов именно из-за них он покинул пост.

В Японии его считали "лидером без видения", но ему удалось завоевать уважение за пределами Японии, особенно, в США. Причина – решительные изменения в японской политике обороны и безопасности и более жесткая позиция против России и Китая.

За эти годы Япония углубила связи также с Австралией, Великобританией, Филиппинами. А улучшение политических отношений с Южной Кореей стало одним из знаковых дипломатических успехов Кишиды.

Сразу после вступления в должность в октябре 2021 года Кишида принял несколько важных решений для Японии, в частности, по ядерной энергии и армии. В частности, в декабре 2022 года его правительство утвердило стратегию безопасности и обороны, которой предусматривалось значительное наращивание военной мощи страны.

Кишида часто повторял, что "сегодняшняя Украина завтра может стать Восточной Азией", сравнивая агрессию России с растущей самоуверенностью Китая. На этом фоне он присоединился к санкциям против России и выражал поддержку Украине.

Что стало причиной отставки Фумио Кишиды

Политик возглавлял меньшую фракцию в правящей коалиции, а потому старался не сталкиваться и не спорить с членами мощной консервативной группы либерал-демократов, которую ранее возглавлял убитый в 2022 году премьер-министр Синдзо Абэ.

"Расследование убийства Абэ привело к разоблачению многолетних связей либерал-демократов с Церковью объединения Южной Кореи. За этим последовал более разрушительный коррупционный скандал с привлечением более 80 законодателей от ЛДП, опять же в основном из фракции Абэ, с участием нелегальных фондов", – добавляет издание.

Кишида вел внутренние расследования, а затем взялся за реформирование и укрепление законов о финансировании политсил, впрочем, оппозиция и общество считали это недостаточным.

Из-за возмущения избирателей, скандалы, проигрыши на нескольких местных выборах в 2024 году появились призывы сменить ведущих политиков партии.

Несмотря на все, предполагают, что Кишида после завершения своего премьерства сможет стать влиятельным лидером за кулисами.