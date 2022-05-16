Прем'єрка Естонії закликала лідерів ЄС не телефонувати Путіну

Естонська прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що немає сенсу говорити з Путіним. Це ніяк не сприяє деескалації конфлікту і навпаки – таким чином він відчуває себе"важливим". Натомість треба, щоб він відчув, що перебуває в ізоляції.

Перемовини з Путіним нічого не дають

Естонська прем'єр-міністр зауважила, що телефонні розмови з президентом Росії не дали жодних результатів, зокрема події в Бучі та Ірпені стались уже після дзвінків.

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Якщо Путіну постійно телефонують, він не отримує сигналу про те, що він в ізоляції. Тож якщо ми хочемо донести йому це, не дзвоніть йому. В цьому немає сенсу. Він відчуває себе у центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити. Але що ми маємо з цього? Я не бачу жодних результатів, тому що після всіх цих розмов була Буча, Ірпінь – ми не бачимо жодних ознак деескалації,

– зазначила Каллас.

За її словами, з початку вторгнення Росії в Україну, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон стали ледь не єдиними лідерами ЄС, які проводять телефонні розмови з президентом-агресором.

Глава уряду Естонії наголосила, що потрібно продовжувати робити усе можливе, аби зупинити військову машину Путіна в Україні. На її думку, політична та військова ізоляція Росії мають продовжуватися.

Що відомо про розмови Путіна та Макрона

Деякі європейські політики занадто зацікавлені тому, щоб "зберегти обличчя Путіну". Одним із таких політиків вважають президента Франції Емануеля Макрона.

Він неодноразово повідомляв, що проводив перемовини з Путіним, аби допомогти Україні. Втім, це ніяк не допомогло вирішити конфлікт і точно не допоможе закінчити війну.

Крім того, під час розмови із Зеленським, Макрон узагалі запропонував, щоб Україна пішла на поступки щодо суверенітету, заради "збереження обличчя Путіна".

Також Макрон запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти у союз Україну замість нашого вступу до ЄС.

Макрон, який крутиться біля Путіна – це вже предмет окремих мемів.

Загалом, офіційно Еммануель Макрон спільно з канцлером Німеччини Олафом Шольцом наполягають на проведенні перемовин щодо припинення вогню на умовах, які для себе вирішить Україна.

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Протягом останніх кількох місяців Францію та Німеччину критикують за те, що вони відповідальні за невдалий Мінський мирний процес, який мав на меті зупинити війну на сході України у 2014 році, а натомість призвів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.