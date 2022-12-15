Президент Південного Судану обмочився під звуки національного гімну: відео стало вірусним

Від конфузів не застрахований абсолютно ніхто. Щоправда, ситуація, яка сталася з президентом Південного Судану Салвою Кііром, могла б залишитися непоміченою. Але в епоху інтернету це неможливо.

У мережі миттєво став вірусним ролик. На ньому можна побачити, як 71-річний президент Південного Судану Салва Кіір потрапив у вельми незручну ситуацію.

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Обмочився під звуки гімну

Якби не твітер, то про цей незручний випадок мало б хто дізнався. Але відео з президентом Південного Судану потрапило туди і розлетілося по всьому світу. Самі кадри виклав у мережу телеканал Kivu News 24.

Цей інцидент стався під час церемонії виконання національного гімну. Камера наведена на президента, котрий слухає гімн, приклавши руку до серця. Опирається він на палицю, що є ознакою того, що зі здоров'ям у його поважному віці не все гаразд. І в якийсь момент можна побачити, як одна зі штанин лідера країни стає мокрою, а біля взуття назбирується калюжа.

Президент Південного Судану обмочився під час гімну: дивіться відео

Зауважимо, що Кіір дещо розгубився, але не сильно. Він опустив очі додолу, глянув на те, що сталося, але руку від серця не відвів, слухаючи гімн далі. Тим часом оператор вирішив камеру перевести на інших чоловіків, які теж були присутніми на церемонії.

Випадок не засмутив прихильників Кііра

Навпаки, вони вже знайшли певний зв'язок між неприємним інцидентом і патріотизмом президента. Мовляв, глава держави у своєму поважному віці вирішив не затримувати церемонію. Тож він не відходив до вбиральні, через що, власне, і стався конфуз.

Не виключають користувачі мережі і той факт, що стан здоров'я Кііра міг погіршитися. Що в його випадку зайвим не був би сечоприймач. Якщо він таки був, то очевидно пошкодився, через що і відбулося протікання.

Нагадаємо, що Кіір обіймає посаду президента Південного Судану з липня 2011 року. Він – перший та поки єдиний глава держави. Сам Південний Судан з'явився на карті того ж року. Він став наймолодшою державою у світі. А стало це можливим завдяки референдуму, під час якого вона і відділилася від Судану.