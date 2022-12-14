Кремлівська пропаганда не втомлюється пробивати дно та демонструє, що навіть не взмозі дійти злагоди усередині Росії. Ворожий "журналіст" Владімір Соловйов в ефірі одного з федеральних каналів розкритикував Ігора Гіркіна, облаявши його нецензурною лексикою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Які претензії пред'явив Соловйов терористу

За словами Соловйова, Гіркін є представником псевдопатріотичної колони. Також він зганьбився на фронті, є нікудишнім стратегом та не має права щось радити кремлівському керівництву.

Поїхав повоювати з пафосом, обіс**вся і повернувся. Як вияснилося, на передову не пустили. Ну, то до "вагнерівців" треба було записатися. Стратег х**нов – Слов'янськ про**ав, відійшов до Донецька, втік звідти,

– сказав пропагандист.

Водночас він зазначив, що Стрєлков не здатний "організувати власну доставку" до передової, тому й не може командувати людьми й стверджувати, що може виконати хоч якесь бойове завдання.

Соловйов на російському ТБ критикує Гіркіна: дивіться відео (є нецензурна лексика, 18+)

Що відповів Стрєлков пропагандисту

Терорист Гіркін у своєму телеграм-каналі спробував всіх запевнити, що Соловйов бреше. Окрім того, він вирішив запросити псевдожурналіста на "дебати", однак зазначив, що ця дискусія має відбуватися у прямому ефірі та на "незалежному майданчику".

Прошу передати нешановному Володимиру Рудольфовичу, що я готовий на будь-які публічні дебати з ним, проведені на будь-якому нейтральному майданчику. За будь-якою темою, яку він захоче порушити,

– написав терорист.

Окрім того, він запропонував організувати майданчик самому, якщо в Соловйова не буде задля цього ресурсу. Також він назвав кремлівського "журналіста" боягузливою істотою, що не ризикуватиме своєю репутацією.

У будь-якому разі не може не тішити те, що росіяни сваряться між собою та витрачають на це свої ресурси. Україна від цього лише у виграші, однак не варто забувати, що існує ворожа пропаганда і вона впливає на мізки людей. Скажімо, нещодавно для сюжету кремлівські "журналісти" використали маленького хлопчика, одягнувши його у військову форму.



Як не піддаватись ворожій пропаганді / Картинка 24 Каналу