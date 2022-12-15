Президент Южного Судана обмочился под звуки национального гимна: видео стало вирусным

От конфузов не застрахован совсем никто. Хотя, ситуация, которая произошла с президентом Южного Судана Салвой Кииром, могла бы остаться незамеченной. Но в эру интернета это нереально.

В сети мгновенно стал вирусным ролик. На нем можно увидеть, как 71-летний президент Южного Судана Салва Киир попал в очень неудобную ситуацию.

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Обмочился под звуки гимна

Если бы не твиттер, то об этом неудобном случае мало кто узнал бы. Но видео с президентом Южного Судана попало туда и разлетелось по всему миру. Сами кадры выложил в сеть телеканал Kivu News 24.

Этот инцидент произошел во время церемонии исполнения национального гимна. Камера была наведена на президента, который слушал гимн, приложив руку к сердцу. Опирается он на трость, что является признаком того, что со здоровьем в его почтенном возрасте не все в порядке. И в какой-то момент можно увидеть, как одна из штанин лидера страны становится мокрой, а у обуви собирается лужа.

Президент Южного Судана обмочился во время гимна: смотрите видео

Заметим, что Киир несколько растерялся, но не сильно. Он опустил глаза вниз, взглянул на случившееся, но руку от сердца не отвел, слушая гимн дальше. Между тем оператор решил камеру перевести на других мужчин, тоже присутствовавших на церемонии.

Случай не расстроил сторонников Киира

Напротив, они уже нашли определенную связь между неприятным инцидентом и патриотизмом президента. Якобы глава государства в своем почтенном возрасте решил не задерживать церемонию. Поэтому он не отходил в туалет, из-за чего, собственно, и произошел конфуз.

Не исключают пользователи сети и тот факт, что состояние здоровья Киира могло ухудшиться. Что в его случае лишним не был бы мочеприемник. Если он и был, то очевидно повредился, из-за чего и произошло протекание.

Напомним, что Киир занимает пост президента Южного Судана с июля 2011 года. Он – первый и пока единственный глава государства. Сам Южный Судан появился на карте того же года. Он стал самым молодым государством в мире. А это стало возможным благодаря референдуму, во время которого оно и отделилось от Судана.