Президент змінив склад Нацради з інвестицій: хто отримав, а хто втратив крісло

Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Туди президент включив сімох осіб, натомість виключив – чотирьох.

Відповідний указ глава держави підписав у понеділок, 27 вересня. Він набирає чинності з дня публікування.

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Президент змінив склад

Володимир Зеленський ввів до складу Нацради з інвестицій сімох осіб:

Першого віцепрем'єр-міністра Олексія Любченка;

Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова;

заступницю голови ОП і заступницю секретаря РНБО Юлію Свириденко.

Окрім цього, за погодженням, до складу Національної ради включені:

Головний представник польської державної нафтогазової компанії PGNiG в Україні Іренеуш Дерек;

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо;

Голова ради директорів холдингу VEON Limited Геннадій Газін (Нідерланди);

Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.

Указом президента Володимира Зеленського своїх крісел позбулися Ігор Петрашко, Владислав Криклій, Сума Чакрабарті та Юлія Ковалів.

Основні завдання Націнвестради

Розробка пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України, враховуючи найкращі міжнародні практики.

Сприяння формуванню основних напрямів державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку інвестиційного потенціалу України, стимулювання іноземних і національних інвестицій у розвиток економіки України.

Вивчення ініціатив і потенційних пропозицій щодо інвестиційних проєктів, а також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності з державними органами.

Аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають інвестуванню в економіку України, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема, щодо заходів зі сприяння захисту прав інвесторів

Участь в опрацюванні проєктів законодавчих актів з питань інвестиційної діяльності.

Національна інвестиційна рада – це консультативно-дорадчий орган при президентові України. Її діяльність регулює указ українського президента від 2016 року та відповідне положення.