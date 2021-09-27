Президент змінив склад Нацради з інвестицій: хто отримав, а хто втратив крісло

27 вересня 2021 , 20:01
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Туди президент включив сімох осіб, натомість виключив – чотирьох.

Відповідний указ глава держави підписав у понеділок, 27 вересня. Він набирає чинності з дня публікування.

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Президент змінив склад

Володимир Зеленський ввів до складу Нацради з інвестицій сімох осіб:

  • Першого віцепрем'єр-міністра Олексія Любченка;
  • Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова;
  • заступницю голови ОП і заступницю секретаря РНБО Юлію Свириденко.

Окрім цього, за погодженням, до складу Національної ради включені:

  • Головний представник польської державної нафтогазової компанії PGNiG в Україні Іренеуш Дерек;
  • Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо;
  • Голова ради директорів холдингу VEON Limited Геннадій Газін (Нідерланди);
  • Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.

Указом президента Володимира Зеленського своїх крісел позбулися Ігор Петрашко, Владислав Криклій, Сума Чакрабарті та Юлія Ковалів. 

Зверніть увагу! Національна інвестиційна рада – це консультативно-дорадчий орган при президентові України. Її діяльність регулює указ українського президента від 2016 року та відповідне положення.

Основні завдання Націнвестради

  • Розробка пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України, враховуючи найкращі міжнародні практики.
  • Сприяння формуванню основних напрямів державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
  • Напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку інвестиційного потенціалу України, стимулювання іноземних і національних інвестицій у розвиток економіки України.
  • Вивчення ініціатив і потенційних пропозицій щодо інвестиційних проєктів, а також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності з державними органами.
  • Аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають інвестуванню в економіку України, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема, щодо заходів зі сприяння захисту прав інвесторів
  • Участь в опрацюванні проєктів законодавчих актів з питань інвестиційної діяльності.
Автор: Олег Васьків