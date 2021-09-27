Президент змінив склад Нацради з інвестицій: хто отримав, а хто втратив крісло
27 вересня 2021 , 20:01Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Туди президент включив сімох осіб, натомість виключив – чотирьох.
Відповідний указ глава держави підписав у понеділок, 27 вересня. Він набирає чинності з дня публікування.
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Президент змінив склад
Володимир Зеленський ввів до складу Нацради з інвестицій сімох осіб:
- Першого віцепрем'єр-міністра Олексія Любченка;
- Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова;
- заступницю голови ОП і заступницю секретаря РНБО Юлію Свириденко.
Окрім цього, за погодженням, до складу Національної ради включені:
- Головний представник польської державної нафтогазової компанії PGNiG в Україні Іренеуш Дерек;
- Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо;
- Голова ради директорів холдингу VEON Limited Геннадій Газін (Нідерланди);
- Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.
Указом президента Володимира Зеленського своїх крісел позбулися Ігор Петрашко, Владислав Криклій, Сума Чакрабарті та Юлія Ковалів.Зверніть увагу! Національна інвестиційна рада – це консультативно-дорадчий орган при президентові України. Її діяльність регулює указ українського президента від 2016 року та відповідне положення.
Основні завдання Націнвестради
- Розробка пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування привабливого інвестиційного іміджу України, враховуючи найкращі міжнародні практики.
- Сприяння формуванню основних напрямів державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
- Напрацювання пропозицій щодо стратегічних напрямів розвитку інвестиційного потенціалу України, стимулювання іноземних і національних інвестицій у розвиток економіки України.
- Вивчення ініціатив і потенційних пропозицій щодо інвестиційних проєктів, а також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності з державними органами.
- Аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають інвестуванню в економіку України, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема, щодо заходів зі сприяння захисту прав інвесторів
- Участь в опрацюванні проєктів законодавчих актів з питань інвестиційної діяльності.