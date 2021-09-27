Президент сменил состав Нацсовета по инвестициям: кто получил, а кто потерял кресло
27 сентября 2021 , 20:11Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. Туда президент включил семерых человек, зато исключил – четырех.
Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 27 сентября. Он вступает в силу со дня публикации.
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Президент сменил состав
Владимир Зеленский ввел в состав Нацсовета по инвестициям семерых человек:
- Первого вице-премьер-министра Алексея Любченко;
- Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова;
- заместителя главы ОП и заместителя секретаря СНБО Юлию Свириденко.
Кроме этого, по согласованию, в состав Национального совета включены:
- Главный представитель польской государственной нефтегазовой компании PGNiG в Украине Иренеуш Дерек;
- Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо;
- Глава совета директоров холдинга VEON Limited Геннадий Газин (Нидерланды);
- Вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.
Указом президента Владимира Зеленского своих кресел лишились Игорь Петрашко, Владислав Криклий, Сума Чакрабарти и Юлия Ковалив.Обратите внимание! Национальный инвестиционный совет – это консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Его деятельность регулирует указ украинского президента от 2016 года и соответствующее положение.
Основные задачи Нацинвестсовета
- Разработка предложений по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины, учитывая лучшие международные практики.
- Содействие формированию основных направлений государственной политики по улучшению инвестиционного климата в Украине.
- Наработка предложений по стратегическим направлениям развития инвестиционного потенциала Украины, стимулирование иностранных и национальных инвестиций в развитие экономики Украины.
- Изучение инициатив и потенциальных предложений по инвестиционным проектам, а также практики взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с государственными органами.
- Анализ и обобщение проблем, которые препятствуют инвестированию в экономику Украины, подготовка предложений относительно путей их решения, в частности, относительно мер по содействию защите прав инвесторов
- Участие в проработке проектов законодательных актов по вопросам инвестиционной деятельности.