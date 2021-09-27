Президент сменил состав Нацсовета по инвестициям: кто получил, а кто потерял кресло

Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. Туда президент включил семерых человек, зато исключил – четырех.

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 27 сентября. Он вступает в силу со дня публикации.

Читайте также До 2026: Зеленский утвердил Национальную стратегию содействия развитию общества

Президент сменил состав

Владимир Зеленский ввел в состав Нацсовета по инвестициям семерых человек:

Первого вице-премьер-министра Алексея Любченко;

Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова;

заместителя главы ОП и заместителя секретаря СНБО Юлию Свириденко.

Кроме этого, по согласованию, в состав Национального совета включены:

Главный представитель польской государственной нефтегазовой компании PGNiG в Украине Иренеуш Дерек;

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо;

Глава совета директоров холдинга VEON Limited Геннадий Газин (Нидерланды);

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Указом президента Владимира Зеленского своих кресел лишились Игорь Петрашко, Владислав Криклий, Сума Чакрабарти и Юлия Ковалив.

Основные задачи Нацинвестсовета

Разработка предложений по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины, учитывая лучшие международные практики.

Содействие формированию основных направлений государственной политики по улучшению инвестиционного климата в Украине.

Наработка предложений по стратегическим направлениям развития инвестиционного потенциала Украины, стимулирование иностранных и национальных инвестиций в развитие экономики Украины.

Изучение инициатив и потенциальных предложений по инвестиционным проектам, а также практики взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с государственными органами.

Анализ и обобщение проблем, которые препятствуют инвестированию в экономику Украины, подготовка предложений относительно путей их решения, в частности, относительно мер по содействию защите прав инвесторов

Участие в проработке проектов законодательных актов по вопросам инвестиционной деятельности.

Национальный инвестиционный совет – это консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Его деятельность регулирует указ украинского президента от 2016 года и соответствующее положение.