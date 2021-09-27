Обеспечить план реализации стратегии должен Кабмин. Кроме того, его обязанностью будет готовить и публиковать ежеквартальные и ежегодные отчеты.

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Кабмин также будет прорабатывать вопросы финансирования и механизмы реализации стратегии.

Целью стратегии является:

  • работа над благоприятными условиями для развития в обществе гражданской инициативы и самоорганизации;
  • создание и деятельность институтов гражданского общества;
  • налаживание партнерского взаимодействия между ними и органами государственной власти и местного самоуправления.

КГГА и местным ОГА поручили:

  • наладить работу по созданию условий для развития гражданского общества;
  • обеспечить работу региональных координационных советов;
  • разработать программы содействия развитию гражданского общества (в течение 3 месяцев).

Законопроект о соцзащите политзаключенных: главное

  • Владимир Зеленский также внес в Раду законопроект о защите политзаключенных и их семей. Речь идет о людях, пострадавших в результате агрессии против Украины.
  • Целью документа будет наладить законодательные механизмы для социальной и правовой защиты.
  • В законопроекте говорится о создании Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины.