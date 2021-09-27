Обеспечить план реализации стратегии должен Кабмин. Кроме того, его обязанностью будет готовить и публиковать ежеквартальные и ежегодные отчеты.

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Кабмин также будет прорабатывать вопросы финансирования и механизмы реализации стратегии.

Целью стратегии является:

работа над благоприятными условиями для развития в обществе гражданской инициативы и самоорганизации;

создание и деятельность институтов гражданского общества;

налаживание партнерского взаимодействия между ними и органами государственной власти и местного самоуправления.

Заметьте! Документ также отменяет действие ряда указов 2016 – 2018 годов.

КГГА и местным ОГА поручили:

наладить работу по созданию условий для развития гражданского общества;

обеспечить работу региональных координационных советов;

разработать программы содействия развитию гражданского общества (в течение 3 месяцев).

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