Обеспечить план реализации стратегии должен Кабмин. Кроме того, его обязанностью будет готовить и публиковать ежеквартальные и ежегодные отчеты.
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Кабмин также будет прорабатывать вопросы финансирования и механизмы реализации стратегии.
Целью стратегии является:
- работа над благоприятными условиями для развития в обществе гражданской инициативы и самоорганизации;
- создание и деятельность институтов гражданского общества;
- налаживание партнерского взаимодействия между ними и органами государственной власти и местного самоуправления.
КГГА и местным ОГА поручили:
- наладить работу по созданию условий для развития гражданского общества;
- обеспечить работу региональных координационных советов;
- разработать программы содействия развитию гражданского общества (в течение 3 месяцев).
Законопроект о соцзащите политзаключенных: главное
- Владимир Зеленский также внес в Раду законопроект о защите политзаключенных и их семей. Речь идет о людях, пострадавших в результате агрессии против Украины.
- Целью документа будет наладить законодательные механизмы для социальной и правовой защиты.
- В законопроекте говорится о создании Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины.