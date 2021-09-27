Ведомства также должны отчитаться о результатах вакцинации работников. Соответствующее поручение президент дал в ходе селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19.

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Президент поручил прививать от коронавируса 70% чиновников

Глава государства подчеркнул, что за 2 недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих сотрудников. "Желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти", – сообщил Зеленский.

В частности, в Министерстве обороны прививки двумя дозами получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел – 68%. Президент назвал это хорошими показателями.

Также во время совещания шла речь о том, что соответствующих показателей вакцинации хотят достичь и среди педагогов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что педагоги активно прививаются. Сейчас уже более 70% работников учебных заведений получили прививки.

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Кабинет Министров ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан определенных профессий. Проект соответствующего приказа уже подготовило Министерство здравоохранения.

В предварительный список попали:

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций;

учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профпередвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

В случае уклонения или отказа от вакцинации учителей будут отстранять от работы.