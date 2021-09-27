Відомства також мають відзвітувати про результати вакцинації працівників. Відповідне доручення президент дав під час селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19.

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Президент доручив щепити від коронавірусу 70% чиновників

Глава держави підкреслив, що за 2 тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх співробітників. "Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади", – повідомив Зеленський.

Зокрема в Міністерстві оборони щеплення двома дозами отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ – 68%. Президент назвав це хорошими показниками.

Також під час наради мовилося про те, що відповідних показників вакцинації хочуть досягти й серед педагогічних працівників.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що педагоги активно вакцинуються. Наразі вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення.

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Кабінет Міністрів запровадив обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для громадян певних професій. Проєкт відповідного наказу вже підготувало Міністерство охорони здоров'я.

До попереднього списку потрапили:

працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій;

закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

У разі ухилення чи відмови від вакцинації вчителів будуть відстороняти від роботи.