Забезпечити план реалізації стратегії має Кабмін. Окрім того, його обов'язком буде готувати і публікувати щоквартальні та щорічні звіти.
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Кабмін також опрацьовуватиме питання фінансування та механізми реалізації стратегії.
Метою стратегії є:
- робота над сприятливими умовами для розвитку в суспільстві громадянської ініціативи та самоорганізації;
- створення та діяльність інститутів громадянського суспільства;
- налагодження партнерської взаємодії між ними та органами державної влади та місцевого самоврядування.
КМДА та місцевим ОДА доручили:
- налагодити роботу зі створення умов для розвитку громадянського суспільства;
- забезпечити роботу регіональних координаційних рад;
- розробити програми сприяння розвитку громадянського суспільства (упродовж 3 місяців).
Законопроєкт щодо соцзахисту політв'язнів: головне
- Володимир Зеленський також вніс у Раду законопроєкт про захист політв'язнів та їхніх родин. Мовиться про людей, які постраждали внаслідок агресії проти України.
- Метою документу буде налагодити законодавчі механізми для соціального та правового захисту.
- У законопроєкті мовиться про створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України.