Забезпечити план реалізації стратегії має Кабмін. Окрім того, його обов'язком буде готувати і публікувати щоквартальні та щорічні звіти.

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Кабмін також опрацьовуватиме питання фінансування та механізми реалізації стратегії.

Метою стратегії є:

  • робота над сприятливими умовами для розвитку в суспільстві громадянської ініціативи та самоорганізації;
  • створення та діяльність інститутів громадянського суспільства;
  • налагодження партнерської взаємодії між ними та органами державної влади та місцевого самоврядування.

КМДА та місцевим ОДА доручили:

  • налагодити роботу зі створення умов для розвитку громадянського суспільства;
  • забезпечити роботу регіональних координаційних рад;
  • розробити програми сприяння розвитку громадянського суспільства (упродовж 3 місяців).

Законопроєкт щодо соцзахисту політв'язнів: головне

  • Володимир Зеленський також вніс у Раду законопроєкт про захист політв'язнів та їхніх родин. Мовиться про людей, які постраждали внаслідок агресії проти України.
  • Метою документу буде налагодити законодавчі механізми для соціального та правового захисту.
  • У законопроєкті мовиться про створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України.