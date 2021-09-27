Законопроєкт, зокрема, передбачає утворення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України. Також документ визначатиме повноваження членів комісії.

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Комісія матиме право подавати запити, якщо це потрібно для отримання, перевірки або уточнення інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення.

Окрім того, Зеленський ініціює низку тематичних законопроєктів. Зокрема, проєкт змін до Податкового кодексу України.

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