Законопроєкт, зокрема, передбачає утворення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України. Також документ визначатиме повноваження членів комісії.
Зауважте Україна зробила перший крок на шляху здолання олігархату
Комісія матиме право подавати запити, якщо це потрібно для отримання, перевірки або уточнення інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення.
Окрім того, Зеленський ініціює низку тематичних законопроєктів. Зокрема, проєкт змін до Податкового кодексу України.
Зеленський передав список політв'язнів в ООН
- Володимир Зеленський під час візиту до США передав генсекретарю ООН Антоніу Гутеррішу список політв'язнів.
- У ньому подані імена бранців, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях, а також – у Росії.
- Український лідер попросив генсекретаря ООН сприяти звільненню ув'язнених.
- Окрім того, Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Окрім того, президент ознайомив Гутерріша з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі.