Відповідний указ глава держави підписав у понеділок, 27 вересня. Він набирає чинності з дня публікування.

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Президент змінив склад

Володимир Зеленський ввів до складу Нацради з інвестицій сімох осіб:

Першого віцепрем'єр-міністра Олексія Любченка;

Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова;

заступницю голови ОП і заступницю секретаря РНБО Юлію Свириденко.

Окрім цього, за погодженням, до складу Національної ради включені:

Головний представник польської державної нафтогазової компанії PGNiG в Україні Іренеуш Дерек;

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо;

Голова ради директорів холдингу VEON Limited Геннадій Газін (Нідерланди);

Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.

Указом президента Володимира Зеленського своїх крісел позбулися Ігор Петрашко, Владислав Криклій, Сума Чакрабарті та Юлія Ковалів.

Зверніть увагу! Національна інвестиційна рада – це консультативно-дорадчий орган при президентові України. Її діяльність регулює указ українського президента від 2016 року та відповідне положення.

Основні завдання Націнвестради