Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 27 сентября. Он вступает в силу со дня публикации.

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Президент сменил состав

Владимир Зеленский ввел в состав Нацсовета по инвестициям семерых человек:

Первого вице-премьер-министра Алексея Любченко;

Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова;

заместителя главы ОП и заместителя секретаря СНБО Юлию Свириденко.

Кроме этого, по согласованию, в состав Национального совета включены:

Главный представитель польской государственной нефтегазовой компании PGNiG в Украине Иренеуш Дерек;

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо;

Глава совета директоров холдинга VEON Limited Геннадий Газин (Нидерланды);

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Указом президента Владимира Зеленского своих кресел лишились Игорь Петрашко, Владислав Криклий, Сума Чакрабарти и Юлия Ковалив.

Обратите внимание! Национальный инвестиционный совет – это консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Его деятельность регулирует указ украинского президента от 2016 года и соответствующее положение.

Основные задачи Нацинвестсовета