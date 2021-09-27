Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 27 сентября. Он вступает в силу со дня публикации.

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Президент сменил состав

Владимир Зеленский ввел в состав Нацсовета по инвестициям семерых человек:

  • Первого вице-премьер-министра Алексея Любченко;
  • Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова;
  • заместителя главы ОП и заместителя секретаря СНБО Юлию Свириденко.

Кроме этого, по согласованию, в состав Национального совета включены:

  • Главный представитель польской государственной нефтегазовой компании PGNiG в Украине Иренеуш Дерек;
  • Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо;
  • Глава совета директоров холдинга VEON Limited Геннадий Газин (Нидерланды);
  • Вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Указом президента Владимира Зеленского своих кресел лишились Игорь Петрашко, Владислав Криклий, Сума Чакрабарти и Юлия Ковалив.

Основные задачи Нацинвестсовета

  • Разработка предложений по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины, учитывая лучшие международные практики.
  • Содействие формированию основных направлений государственной политики по улучшению инвестиционного климата в Украине.
  • Наработка предложений по стратегическим направлениям развития инвестиционного потенциала Украины, стимулирование иностранных и национальных инвестиций в развитие экономики Украины.
  • Изучение инициатив и потенциальных предложений по инвестиционным проектам, а также практики взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с государственными органами.
  • Анализ и обобщение проблем, которые препятствуют инвестированию в экономику Украины, подготовка предложений относительно путей их решения, в частности, относительно мер по содействию защите прав инвесторов
  • Участие в проработке проектов законодательных актов по вопросам инвестиционной деятельности.