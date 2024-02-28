Невизнане Придністров'я звернулося до Росії "за допомогою"

Вдень 28 лютого у так званому Придністров'ї місцеві "депутати" усіх рівнів зібралися на з'їзд. За даними російських пропагандистів, посадовці звернулися до Росії.

Відомо, що на з’їзд у Палаці Республіки в Тирасполі зібралося близько 650 делегатів. Вони нібито попросили допомоги у Росії через "економічну блокаду" з боку Молдови, передає 24 Канал.

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Просять у Росії "допомоги"

Пропагандистські ЗМІ розповсюдили фрагмент проєкту резолюції, який депутати отримали для ознайомлення. У ньому йдеться про "тиск" з боку Молдови.

Ухвалити звернення на адресу Ради Федерації та Державної думи Росії із проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови,

– мовиться у зверненні.

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У заяві місцеві депутати наголосили, що Молдова розв'язала проти невизнаної республіки "економічну війну", а також звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем.

Тому, вони звернулися до Росії "з урахуванням факту постійного проживання на території "Придністровської Молдавської Республіки" понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта й посередника в переговорному процесі".

Водночас учасники з'їзду не мають наміру просити приєднання до Росії.

Що ще відомо про з'їзд

Також місцеві депутати звернулися до ОБСЄ, "СНД", Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоного Хреста та до генсека ООН із закликом "вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу та припинити порушення прав і свобод мешканців Придністров'я".

Одним із тих, хто критикував Молдову через так звану "економічну блокаду" був місцевий посадовець Григорій Дьяченко. Цікавим є те, що свою промову він озвучив українською мовою.

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Це вже сьомий подібний з'їзд. Минула зустріч відбулася у 2006 році. Тоді місцеві депутати ухвалили рішення про проведення референдуму про приєднання до Росії. У тому ж році такий референдум відбувся і на ньому понад 90% учасників проголосували за входження невизнаної "ПМР" до складу Росії. Міжнародна спільнота та Кишинів результати референдуму не визнали.