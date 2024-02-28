Непризнанное Приднестровье обратилось к России "за помощью"

Днем 28 февраля в так называемом Приднестровье местные "депутаты" всех уровней собрались на съезд. По данным российских пропагандистов, чиновники обратились к России.

Известно, что на съезд во Дворце Республики в Тирасполе собралось около 650 делегатов. Они якобы попросили помощи у России из-за "экономической блокады" со стороны Молдовы, передает 24 Канал.

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Просят у России "помощи"

Пропагандистские СМИ распространили фрагмент проекта резолюции, который депутаты получили для ознакомления. В нем говорится о "давлении" со стороны Молдовы.

Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы,

– говорится в обращении.

В непризнанном Приднестровье устроили съезд депутатов: смотрите видео

В заявлении местные депутаты отметили, что Молдова развязала против непризнанной республики "экономическую войну", а также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем.

Поэтому, они обратились к России "с учетом факта постоянного проживания на территории "Приднестровской Молдавской Республики" более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе".

В то же время участники съезда не намерены просить присоединения к России.

Что еще известно о съезде

Также местные депутаты обратились к ОБСЕ, "СНГ", Европейскому парламенту, международному комитету Красного Креста и к генсеку ООН с призывом "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и прекратить нарушение прав и свобод жителей Приднестровья".

Одним из тех, кто критиковал Молдову из-за так называемой "экономической блокады" был местный чиновник Григорий Дьяченко. Интересно то, что свою речь он озвучил на украинском языке.

Депутат непризнанной республики выступил на трибуне: смотрите видео

Это уже седьмой подобный съезд. Прошлая встреча состоялась в 2006 году. Тогда местные депутаты приняли решение о проведении референдума о присоединении к России. В том же году такой референдум состоялся и на нем более 90% участников проголосовали за вхождение непризнанной "ПМР" в состав России. Международное сообщество и Кишинев результаты референдума не признали.