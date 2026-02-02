Несподіваний і яскравий приліт: Андрющенко розкрив втрати росіян в Маріупольському районі
- На окупованій частині Донеччини стався приліт за місцем розташування окупантів, повітряну тривогу того дня не оголошували.
- Місцеві жителі поскаржились на агресивну роботу російської протиповітряної оборони.
В селищі Сартана Маріупольського району Донеччини пролунали вибухи. Приліт стався в місці зосередження окупантів, а саме на виїзді з цього населеного пункту. Неподалік розташований полігон, який свого часу будували північнокорейці.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що російські солдати систематично там проводять військові навчання.
Місцеві жителі скаржаться на російську ППО
Поблизу Сартани є логістична артерія – дорога, яка з'єднує Кальміуський та Лівобережний райони Маріуполя. Як зазначив Андрющенко, цією трасою пересувається російська військова техніка.
Як мінімум, один приліт, зі слів керівника Центру окупації, точно був. Атака тривала з 6:40 до 7:10. Він розповів, що жителі повідомляли про агресивну роботу російської ППО. Після того, як пішли повідомлення про завдання удару й втрат серед росіян, окупанти почали робити вкиди, зокрема Пушилін (ватажок "ДНР"), що нібито українські дрони вбили дітей.
"Якщо вони нас звинувачують, то треба розуміти, що повітряна тривога в Маріуполі не оголошувалась, про результати роботи ППО теж не оголошувалось. Ми вже бачили як російська ППО гатить будинках, приземляє РЕБами наші дрони в цивільні сектори. Як їх літаки упускають КАБи, ФАБи", – озвучив Андрющенко.
Центр вивчення окупації наразі продовжує встановлювати результати цього прильоту. Вже відомо, що п'ять окупантів перебувають у шпиталі. Триває збір даних.
Маріуполь сьогодні починає оголошувати жалобу, але поки чомусь жодної фотографії, сюжету з місця подій, які підтверджували б, що там дійсно є вказані росіянами наслідки – немає,
– підкреслив Андрющенко.
Вибухи на ТОТ: куди ще прилітало?
16 та 18 січня Маріуполь атакували дрони. Як наслідок – сталося ураження підстанції "Азовська" у Кальміуському районі. Був знищений силовий трансформатор відкритої підстанції, обладнання вигоріло. Воно забезпечувало роботу значної частини військового складника окупантів: вузлів зв'язку, баз, технічної інфраструктури.
26 січня в окупованому Луганську прогриміли вибухи. Спалахнула пожежа на місцевій підстанції "Кіровська".
30 січня СОУ уразили ворожий ЗРК "Оса" в районі Семенівки на окупованій частині Запорізької області. Українці оборонці також спрямували удар по розташуванню ремонтного підрозділу бригади спецпризначення ворога біля Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об'єкти 76-ї ДШД поблизу Кирилівки.