Несподіваний і яскравий приліт: Андрющенко розкрив втрати росіян в Маріупольському районі

В селищі Сартана Маріупольського району Донеччини пролунали вибухи. Приліт стався в місці зосередження окупантів, а саме на виїзді з цього населеного пункту. Неподалік розташований полігон, який свого часу будували північнокорейці.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що російські солдати систематично там проводять військові навчання.

Дивіться також Тренують на 3 полігонах: де росіяни готують розвідників та штурмовиків на окупованих територіях

Місцеві жителі скаржаться на російську ППО

Поблизу Сартани є логістична артерія – дорога, яка з'єднує Кальміуський та Лівобережний райони Маріуполя. Як зазначив Андрющенко, цією трасою пересувається російська військова техніка.

Як мінімум, один приліт, зі слів керівника Центру окупації, точно був. Атака тривала з 6:40 до 7:10. Він розповів, що жителі повідомляли про агресивну роботу російської ППО. Після того, як пішли повідомлення про завдання удару й втрат серед росіян, окупанти почали робити вкиди, зокрема Пушилін (ватажок "ДНР"), що нібито українські дрони вбили дітей.

"Якщо вони нас звинувачують, то треба розуміти, що повітряна тривога в Маріуполі не оголошувалась, про результати роботи ППО теж не оголошувалось. Ми вже бачили як російська ППО гатить будинках, приземляє РЕБами наші дрони в цивільні сектори. Як їх літаки упускають КАБи, ФАБи", – озвучив Андрющенко.

Центр вивчення окупації наразі продовжує встановлювати результати цього прильоту. Вже відомо, що п'ять окупантів перебувають у шпиталі. Триває збір даних.

Маріуполь сьогодні починає оголошувати жалобу, але поки чомусь жодної фотографії, сюжету з місця подій, які підтверджували б, що там дійсно є вказані росіянами наслідки – немає,

– підкреслив Андрющенко.

Вибухи на ТОТ: куди ще прилітало?