Евакуація дітей з небезпечних територій: чому це важливо для життя і як все відбувається

Російські військові продовжують тероризувати територію України постійними обстрілами. Особливо страждають прифронтові населені пункти, тому місцева влада може ухвалювати рішення щодо евакуації сімей з дітьми.

Так, Харківська ОВА планує провести примусову евакуацію з 10 населених пунктів Куп’янського району. Ці території під постійним обстрілом окупантів, а тому рівень небезпеки для цивільного населення надзвичайно високий.

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Які причини евакуації з небезпечних регіонів

Ворог використовує усе наявне озброєння, аби атакувати Україну, особливо потерпають прифронтові населені пункти. Як наголошують в ОП, з початком зими та морозів окупанти можуть збільшувати кількість та інтенсивність обстрілів. Мовиться не лише про атаки на енергетичну інфраструктуру, а й на цивільні об’єкти. У першу чергу від терористичних дій російських загарбників можуть постраждати мирні жителі з дітьми у прифронтових населених пунктах.

Маємо захистити українських дітей, мінімізувати усі ризики під час повномасштабної війни там, де це потрібно найбільше. На території Харківської, Донецької та Херсонської областей оголошується евакуація дітей до більш безпечних регіонів,

– наголошують в Офісі Президента.

Аби російські пропагандисти не використовували евакуацію з небезпечних районів у власних інтересах, а батьки не піддавалися панічним настроям, варто дотримуватися інформаційної гігієни. Кремлівські прихвосні неодноразово поширювали неправдиві новини що цього, тому місцева влада повністю висвітлює процес евакуації, аби кожен зміг отримати інформацію доступно й зрозуміло.

Окупанти використовують усі можливі інструменти, аби посіяти недовіру серед батьків, дітей щодо необхідності евакуації. Ворог робить це для того, щоб збільшити кількість жертв серед мирного населення, зірвати освітній процес й залякати Україну.

Як відбувається евакуація

Варто наголосити, що евакуація відбувається в межах законодавства, з дотриманням усіх прав дітей та їхніх батьків чи законних представників. У прифронтових населених пунктах оголошують примусову евакуацію лише для того, аби зберегти життя дітей. Тому не варто ставити знак рівності між поняттями "примусова" й "насильницька" евакуація, адже мовиться лише про обов’язковість виїзду з небезпечних територій з метою порятунку життя та здоров’я.

Крім того, дитина не залишиться наодинці. Один з батьків, опікун чи інший законний представник неповнолітнього буде виїжджати разом з неповнолітнім. Усі сім’ї з дітьми будуть забезпечені належними умовами перебування з дотриманням усіх норм і міжнародних прав. Під час евакуації батьків з неповнолітніми можуть вивезти до близьких та рідних. Якщо сім’я не має, де зупинитися, то влада обов’язково надасть прихисток.

Якщо сім’ї з дітьми мають будь-які питання щодо евакуації, то можуть отримати консультації від місцевої влади чи волонтерів. За потреби до процесу також можуть залучити психологів, які нададуть усю необхідну допомогу.

На Херсонщині почалася примусова евакуація

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 23 жовтня оголосив, що в низці населених пунктів проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми. Мовиться про населені пункти, які найбільше потерпають від ворожих обстрілів. за даними ОВА, у цих селах перебувають понад 700 дітей.

Відомо, що з Херсонщини вже виїхало 47 сімей з дітьми. Прокудін наголосив, що з небезпечних населених пунктів вивозять безоплатно, а також надають житло в інших областях України.