Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у своїх соцмережах, що російські окупанти обстріляли село Пожня, що у Сумській області. По населеному пункту працювала ворожа артилерія.
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Що розповів Клименко
Голова МВС дав зрозуміти, що підліток загинув на місці через російських артилеристів.
Близько 13:00 ворожа артилерія накрила загиблого прямісінько на ґанку власного будинку,
– сказав Клименко.
За його словами, російські окупанти також знищили приватні будинки місцевих жителів. Міністр наголосив, що Росія обов'язково понесе відповідальність за черговий напад на цивільних.
Росіяни продовжують вбивати українських дітей
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