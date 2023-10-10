Російська армія здійснила обстріл українського прикордоння. Під артилерійським вогнем опинилося селище Угроїди Краснопільської громади.

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Померла у кареті швидкої

Ворог бив снарядами по населеному пункту з 15:40 до 15:50, зазначають у місцевій прокуратурі. Окупанти навмисно цілили саме по цивільних об'єктах. Унаслідок атаки важкі поранення отримала 13-річна Софійка. Бригада медиків, яка везла дитину з Угроїдів до Сум, намагалася врятувати її, проводячи реанімаційні заходи. Однак, на жаль, дівчинка померла до дорозі до лікарні.

Також відомо, що противник пошкодив приміщення школи – там вибиті вікна і зруйнований дах. Росіяни били й по інших населених пунктах Краснопільської громади – там, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Тим часом Сумська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Росія продовжує вбивати цивільних українців і брехати, що це не так