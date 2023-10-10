Российская армия произвела обстрел украинского пограничья. Под артиллерийским огнем оказался поселок Угроиды Краснопольской общины.

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Умерла в карете скорой

Враг бил снарядами по населенному пункту с 15:40 до 15:50, отмечают в местной прокуратуре. Оккупанты намеренно целили именно по гражданским объектам. В результате атаки тяжелые ранения получила 13-летняя Софийка. Бригада медиков, которая везла ребенка из Угроедов в Сумы, пыталась спасти его, проводя реанимационные мероприятия. Однако, к сожалению, девочка скончалась по пути в больницу.

Также известно, что противник повредил помещение школы – там выбиты окна и разрушена крыша. Россияне били и по другим населенным пунктам Краснопольского общества – там, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Между тем, Сумская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Россия продолжает убивать гражданских украинцев и врать, что это не так