Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что оккупанты сейчас пытаются поступить с Авдеевкой так, как в свое время сделали с Бахмутом.

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Массированный обстрел Авдеевки

Свитан отметил, что оккупанты в течение нескольких часов подряд вели артиллерийские и авиационные обстрелы по Авдеевке. Противник сейчас просто смешивает этот город с землей, пытаясь выбить наши войска. Это ведь очень мощный и серьезный обстрел.

Пожалуй, за последние полтора года такого обстрела не было,

– заметил полковник запаса.

То есть, по словам военного эксперта, окупать сейчас пытаются "раскатать" Авдеевку примерно так же, как в свое время сделали это с Бахмутом.

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Полковник запаса рассказал, что сейчас будет так называемая война логистики. Перед наступлением дождей будут работать только те направления, где будут хорошие логистические цепочки снабжения боеприпасами, в частности, по дорогам с твердым покрытием или по железной дороге.

По его словам, россияне могут поставлять боеприпасы в Донецк. Это ведь Донецко-Макеевская агломерация, где любая дорога с твердым покрытием и дожди не будут влиять на бои.

Поэтому россияне сосредоточятся на Авдеевке, Марьинке, обстреливая их из Донецка,

– заявил Свитан.

Он отметил, что наши защитники держатся и работают в обратную сторону. Но россияне ведут обстрел из жилых районов Донецка. Мы же работаем точечно – у нас есть высокоточное оружие, которое в режиме контрбатарейной борьбы пытается погасить огневые точки врага.

Военный эксперт добавил, что россияне сейчас действуют подобно террористам ХАМАС, которые обстреливают Израиль из жилых районов, понимая, что если и полетит в обратную сторону – то мало.

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