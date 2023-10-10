Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что эти ДРГ активно уничтожают наши защитники, передает 24 Канал.
Заметьте Ночная атака "Шахедами": Россия попала по логистической инфраструктуре в Одесской области
Оккупанты применяют свои лодки в реке Днепр
Гуменюк подчеркнула, что украинская армия продолжает уничтожать оккупантов на Юге Украины. В частности, наши защитники ликвидируют в том числе российские диверсионно-разведывательные группы, которые они направляют на лодках вдоль побережья Днепра.
Держатся они все же вдоль левого побережья и маневрируют среди островов. Нападений на правый берег они не совершают,
– подчеркнула спикер.
Она также отметила, что фактически ежедневно украинские военные фиксируют маневрирование лодок оккупантов, но, по словам Гуменюк, оно больше связано с логистикой россиян и их попытками спасти своих побратимов, кого оставили, или ранили на островах.
"Это немногочисленные группы, потому что они не могут использовать планомерные военные катера на этом направлении", – рассказала она.
Напоследок Гуменюк подчеркнула, что для своей диверсионно-разведывательной деятельности оккупанты в основном используют оттесненные у гражданского населения левобережья Херсонской области надводные плавсредства.
Украина не впервые уничтожает оккупантов на лодках в Днепре
- Наталья Гуменюк 9 октября рассказала, что украинские защитники смогли уничтожить 7 лодок российских захватчиков. Они пытались маневрировать в Днепре и проводить свою подрывную деятельность.
- Гуменюк также подчеркнула, что по правобережью Херсонской области россияне усилили свою авиабомбардировку. Таким образом россияне пытаются имитировать свою активность и давить на гражданское население и военных.
- В то же время спикер ОК "Юг" отметила, что сейчас наступление российской армии с правого берега на левый – не рассматривают. Ведь наши военные сделали плотную оборону, чтобы противодействовать вражеским военным продвижениям.