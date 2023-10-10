Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що ці ДРГ активно знищують наші захисники, передає 24 Канал.

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Окупанти застосовують свої човни у річці Дніпро

Гуменюк наголосила, що українська армія продовжує нищити окупантів на Півдні України. Зокрема, наші захисники ліквідовують у тому числі російські диверсійно-розвідувальні групи, які вони направляють на човнах вздовж узбережжя Дніпра.

Тримаються вони все ж таки вздовж лівого узбережжя і маневрують серед островів. Нападів на правий берег вони не застосовують,

– підкреслила речниця.

Вона також зазначила, що фактично щодня українські військові фіксують маневрування човнів окупантів, але, за словами Гуменюк, воно більше пов'язане з логістикою росіян і їхніми намаганнями врятувати своїх побратимів, кого позалишали, або поранили на островах.

"Це нечисленні групи, тому що вони не можуть використовувати планомірні військові катери на цьому напрямку", – розповіла вона.

Наостанок Гуменюк наголосила, що для своєї диверсійно-розвідувальної діяльності окупанти здебільшого використовують відтиснуті у цивільного населення лівобережжя Херсонської області надводні плавзасоби.

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